Supernatural: gli attori si stanno preparando a dire addio alla serie

Con la quindicesima stagione di Supernatural si avvicina il momento in cui i fan dovranno dire addio a Sam e Dean Winchester, così come a Castiel. I tre si troveranno di fronte alla loro sfida più impegnativa e ci saranno venti episodi prima di arrivare ai saluti finali, ma i preparativi sono già in corso, come raccontano i membri del cast.

Le riprese sono iniziate a luglio e sono ancora in corso, ma ogni giorno sul set rende sempre più concreta la sensazione che "tutto sta finendo", come ha confermato Misha Collins (Castiel) nel corso di un'intervista per Entertainment Weekly. "Ogni giorno è un po' triste. Ogni ultima cosa su cui mettiamo la spunta è un po' triste" ha raccontato l'attore.



La stagione inizierà con i rapporti tesi tra i protagonisti che, nonostante il finale spiazzante della scorsa stagione, continueranno a combattere. "Ci affidiamo a quel che sappiamo, continuiamo a lottare e cerchiamo di prendere le giuste decisioni. Siamo di fronte a una situazione molto grande, ma ci aggrapperemo alla solita formula, con la speranza che funzioni, anche se non siamo molto sicuri di riuscirci", ha spiegato Jensen Ackles (Dean).



Jared Padalecki (Sam), ha invece confessato che "sarà davvero strano vedere i titoli di coda senza la scritta 'continua' alla fine", ma che anche se loro attori sanno che la storia sta per concludersi, i personaggi da loro interpretati non sanno che sta per arrivare "il loro Superbowl". Per questo, stanno lavorando come hanno sempre fatto "provando a fare del nostro meglio a dare vita ai nostri personaggi e a raccontare la loro storia e lo faremo fino alla fine".



La quindicesima stagione di Supernatural andrà in onda su The CW a partire dal 10 ottobre. L'emittente ha anche pubblicato la sinossi della première, intitolata Back to The Future e la trama del secondo episodio, Raising Hell.