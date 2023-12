Supernatural avrà una 16esima stagione? Il futuro della serie con Jensen Ackles

Quando una serie supera la decima stagione è indubbio che il peso degli anni si faccia sentire, ma non è questo il caso di uno show come Supernatural. Lo spettacolo si è chiuso qualche anno fa con la quindicesima iterazione eppure sono ancora in molti a chiedersi se ci possa essere ancora qualcosa da dire.

Ecco infatti che, mentre vi comunichiamo che The Winchesters è stato cancellato, gli interpreti dei protagonisti originali sono tornati a parlare ancora una volta della possibilità per la serie di tornare con una nuova manciata di episodi.

Ciò è avvenuto durante una convention ad Honolulu, in cui Jensen Ackles e Jared Padalecki ne hanno apertamente discusso.

"Ho alcune idee in merito, ed ora che li sceneggiatori e gli attori sono tornati a lavorare spero che presto ci sia occasione di parlarne", ha detto l'interprete di Sam Winchester. Sembrerebbe tra l'altro che siano in corso delle vere e proprie trattative in merito, quindi non ci resta che aspettare e vedere se Supernatural è invincibile quanto i suoi protagonisti.

Di certo non è scontato di questi tempi per uno show durare protrarsi così a lungo, non rimane che capire se ne valga veramente la pena. Voi siete appassionati del franchise? Che cosa ne pensate di questa possibilità?