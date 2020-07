Supernatural: buon compleanno a Jared Padalecki! I commoventi auguri di Jensen Ackles

Quando sembrava che Supernatural, dopo 15 anni di caccia a mostri e demoni, stesse per terminare è arrivato il lockdown ad interrompere le riprese degli ultimi episodi: nell'attesa di ritornare sul set il protagonista Jensen Ackles ha condiviso coi fan uno degli ultimi momenti insieme al cast principale e per un'occasione davvero speciale.

La foto, che troverete in calce, è stata condivisa ieri, 19 luglio, fa sul profilo Instagram dell'interprete di Dean Winchester e lo vede ritratto insieme a Jared Padalecki (Sam Winchester), Misha Collins (Castiel), Alexander Calvert (Jack) e l'immancabile Chevy Impala dei due fratelli.

"Purtroppo, questa è l'ultima foto che ho di tutti noi insieme sul set: le nostre facce dicono tutto. L'incertezza, l'emozione, la paura di non sapere come andrà a finire e, soprattutto, come Jared Padalecki gestirà un compleanno senza di noi. Andrà tutto bene, Buck-o. Presto torneremo in quella bella macchina per festeggiare. (Speriamo). Buon compleanno, fratello. A presto. #family#"

L'attore e protagonista ha infatti compito 38 anni poche ore fa e, nell'attesa di festeggiare da vicino, il suo fratellone ha deciso di omaggiarlo via social unendosi ai fan in un abbraccio e un augurio collettivi. I due attori sono stati molto vicini ai loro fan ultimamente, continuando ad aggiornali periodicamente, ma senza spoiler, sui prossimi eventi della fortunata serie The CW. Padalecki e Ackles hanno infatti rivelato che il finale di Supernatural era in lavorazione già da anni, ma nonostante ciò ammettono che Supernatural sfrutterà a suo favore la pausa obbligata generata dal Coronavirus probabilmente perché darà l'occasione di perfezionare gli ultimi dettagli.