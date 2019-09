Supernatural, il cast si diverte a ballare nella gag reel della quattordicesima stagione

Si balla, si ride e si scherza sul set di Supernatural, la storica serie tv targata The CW che si concluderà con la quindicesima stagione. Ma nel frattempo, eccovi un'anticipazione della gag reel della quattordicesima.

La città di Vancouver è il luogo prediletto per le riprese di numerose serie tv, tanto da essere stata soprannominata "la Hollywood del Nord".

Tra queste, vi è anche Supernatural, il cui cast è ormai di casa da quelle parti. Arrivato alla sua quindicesima (e purtroppo ultima) stagione, il set dello show ideato da Eric Kripke è stato teatro di svariati momenti commoventi, imbarazzanti, intensi, ma anche esilaranti, alcuni dei quali vengono puntualmente catturati dalla telecamera e aggiunti a un segmento presente nell'edizione home video di ogni stagione.

Entertainment Weekly ci presenta in esclusiva uno sneak peek della gag reel della quattordicesima stagione, che potete vedere cliccando sul link fonte in calce alla notizia, mentre per il video completo si dovrà attendere il cofanetto DVD e Blu-Ray.

Nel video, come al solito, Jensen Ackles, Jared Padalecki, Misha Collins e tanti altri volti noti della serie danno il meglio di loro stessi, e si divertono a mostrare la loro abilità sulla (immaginaria) pista da ballo, con tanto di moonwalk e giri di valzer.

Un ottimo di modo di ingannare l'attesa per i nuovi episodi.

E mentre ci è stata promessa una degna conclusione per lo show, sono state già diffuse le prime immagini di quelle che saranno le ultime avventure dei Fratelli Winchester.