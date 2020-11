Supernatural, ecco come sono cambiati i protagonisti negli anni

Manca sempre meno alla conclusione di Supernatural, serie in onda negli Stati Uniti su The CW e più longeva dello stesso network: quando è iniziata la prima delle sue 15 stagioni, infatti, è stata trasmessa su The WB. Il cast negli anni è rimasto in gran parte invariato, con i fratelli Sam e Dean Winchester protagonisti.

In quindici anni, però, naturalmente gli attori che li interpretano, Jared Padalecki e Jensen Ackles, sono cresciuti e cambiati, come mostra bene la foto in calce alla notizia, pubblicata da TV Guide. I due sono raffigurati in due momenti diversi a bordo della iconica Impala: nella parte superiore la foto, in bianco e nero, si riferisce alla prima stagione di Supernatural, quella della parte inferiore è molto più recente.

Nel corso degli anni si sono aggiunti al cast altri personaggi che sono poi diventati dei pilastri della serie, come Castiel (Misha Collins), Crowley (Mark Sheppard) e Jack (Alexander Calvert), oltre a guest star ricorrenti come Jody Mills (Kim Rhodes), Charlie (Felicia Day) e Billie (Lisa Berry).

Lo scorso episodio di Supernatural è stato caratterizzato da uno scioccante addio, che ha provocato una serie di reazioni sul web da parte dei fan. Per altri approfondimenti sullo show targato CW, rimandiamo ai motivi per cui Sam e Eileen sono la coppia perfetta, e agli episodi che hanno rivoluzionato la serie.