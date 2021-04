Supernatural, ecco come doveva intitolarsi in origine la serie TV

Supernatural è una serie televisiva di genere paranormale e drammatico creata da Eric Kripke e prodotta dal 2005 al 2020 per quindici stagioni grazie al grande successo di pubblico e di critica.

La serie è stata girata a Vancouver e in altre località della Columbia Britannica e segue le vicende dei fratelli Sam e Dean Winchester, interpretati rispettivamente da Jared Padalecki e Jensen Ackles, cacciatori di demoni e altre figure del paranormale.

Supernatural è rimasta in fase di sviluppo per ben dieci anni prima che Kripke riuscisse a lanciarla sul piccolo schermo, infatti il primo episodio debuttò solo il 13 settembre 2005 sul network The WB, venendo seguito da quasi 5,7 milioni di persone. Molti di voi conoscete la serie col nome di Supernatural, come è giusto che sia, ma sapevate che in origine il suo nome doveva essere un altro?

Quando l'idea dello show è stata lanciata per la prima volta, la serie doveva essere chiamata Unnatural. In realtà non doveva essere nemmeno una serie, ma un film. Successivamente è stato cambiato dal team di produzione in Supernatural e venne definita la struttura seriale del prodotto.

In tutto questo, quando esce la stagione 15 di Supernatural in Italia? Se non avete paura degli spoiler, ecco come i fan hanno reagito allo struggente finale.