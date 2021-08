Supernatural, ecco come sarebbe dovuto essere lo show in origine!

Supernatural è una serie che ci ha accompagnati per oltre un decennio. Dopo la sua conclusione scopriamo però che lo show che abbiamo visto inizialmente era stato pensato in modo un po' diverso. Infatti nella sua prima versione Supernatural doveva avere come protagonisti due reporter alla ricerca di eventi sovrannaturali. Ma non è finita qui!

Secondo la prima stesura, come dichiarato dal creatore Eric Kripke, Supernatural si sarebbe dovuta chiamare Unnatural. Un titolo che suona piuttosto male, e che per fortuna è stato poi cambiato. Ora, voi penserete che i due reporter protagonisti di cui vi abbiamo parlato avessero lo stesso cognome dei Winchester, cambiando solo nella caratterizzazione del personaggio. Sbagliato! Infatti Kripke ha dichiarato che in origine i due si sarebbero dovuti chiamare Sam e Dean Harrison. Vi ricorda qualcuno questo cognome? Lo sceneggiatore si era ispirato all'attore, Harrison Ford, perché avrebbe voluto che il personaggio di Dean somigliasse al suo Han Solo.

Alla fine si è deciso di cambiare il cognome poiché in Kansas c'era effettivamente un Sam Harrison. E dunque si è optato per Winchester. Certo, non che abbia dato meno problemi. Infatti, il nome del padre dei protagonisti, John, inizialmente sarebbe dovuto essere Jack, ma c'era lo stesso problema che si era verificato con Harrison, e fu cambiato.

Un'altra differenza riguarda la macchina dei fratelli. Eric Kripke inizialmente avrebbe voluto che venisse usata una Mustang del 65, ma poi si è optato per un'altra auto poiché il bagagliaio della Mustang non era in grado di contenere un cadavere. Una cosa fondamentale per due personaggi come Sam e Dean!

Dunque: un nome diverso, un lavoro diverso, un'auto diversa. Che altro? Un finale diverso per l'episodio pilota! Il creatore dello show ha infatti dichiarato che la prima versione della puntata numero 1 terminava con il personaggio di John in fiamme sul soffitto.

Diverse, dunque, le differenze. Per fortuna, però, alla fine le cose sono cambiate, e ci siamo ritrovati con lo show che abbiamo oggi. Chissà come sarebbe stata la versione iniziale sullo schermo! Mentre ve lo chiedete, vi lasciamo con 5 curiosità su Supernatural che forse non conoscete. Se, invece, al posto di scoprire cose nuove volete ricordare i bei momenti della serie, ci pensiamo noi con i nostri 5 episodi più indimenticabili di Supernatural.