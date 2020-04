Supernatural, il Coronavirus influenzerà il finale della serie

Nelle quindici stagioni di Supernatural, i protagonisti Dean (Jensen Ackles) e Sam Winchester (Jared Padalecki) hanno combattuto contro ogni tipo di avversario, compreso persino Dio. A fermarli, almeno temporaneamente, è riuscito però soltanto un nemico subdolo come il COVID-19.

La pandemia del Coronavirus, infatti, che ha messo in ginocchio il mondo costringendo milioni di persone in quarantena, ha bloccato anche la produzione degli ultimi due episodi della serie. Tuttavia, nello spirito tipicamente coraggioso di uno show che è stato diverse volte a un passo dall'annullamento, evitandolo per il rotto della cuffia, la star Jensen Ackles pensa che lo stop alla produzione possa anche rivelarsi qualcosa di positivo.

Intervistato da Entertainment Weekly, l'attore ha infatti dichiarato: "Ovviamente la situazione in cui ci troviamo è orribilmente sfortunata, ma il lato positivo è che ci può dare l'opportunità di ricaricarci."

Ackles ha ricordato il momento in cui la lavorazione è stata sospesa: "Avevamo appena finito l'episodio 18, abbiamo girato un solo giorno per l'episodio 19 e stavo leggendo questi due copioni pensando: È come se fossimo alla fine di una maratona e vogliono farci correre le ultime due miglia."

L'interruzione, conclude l'attore, "ci dà quasi l'opportunità di rifocalizzare, per andare agli ultimi due episodi e metterci tutto quello che abbiamo da dare."

Qualche giorno fa era stato pubblicato da Jared Padalecki un video dei bloopers della stagione 15 di Supernatural. Per superare i difficili giorni della quarantena, i fan di Supernatural possono partecipare alla caccia al tesoro virtuale di Misha Collins.