Supernatural: la CW pubblica un emozionante video tributo

Fan di Supernatural, se siete tra quelli che hanno sofferto la mancanza della serie nei caldi mesi estivi appena passati e state contando i giorni all'uscita dell’ultima stagione, allora abbiamo qui quello che fa per voi e, che forse, vi farà scendere qualche lacrima.

Infatti, proprio nella giornata di ieri, la CW ha reso pubblico un video tributo per l’uscita dell’ultima stagione dopo che a settembre era stato rilasciato un trailer sulla Stagione 15 di Supernatural.

Come potete vedere, le prime scene del video ripercorrono l’evento scatenante, la morte della madre dei protagonisti: Mary, che ha spinto i due fratelli a intraprendere la strada che noi tutti conosciamo. L’intero video ripercorre gli eventi salienti e più memorabili dello show, senza risparmiarci le scene più esilaranti, come l’urlo di Dean nella puntata “Febbre gialla”, ma neanche quelle più crude o cariche di pathos come l’arrivo di Castiel o l’abbraccio tra i fratelli Wincherster.

Sulle note di "Knockin 'on Heaven's Door" di Bob Dylan, il video mostra l’essenza di ciò che è questa serie. Drammi famigliari, amore fraterno, pericoli, mostri di ogni tipo, fino ad abbracciare quella che è la mitologia cristiana.



Ricordiamo che la prima puntata della nuova stagione uscirà il 10 ottobre e che al cast di Supernatural 15 si è aggiunto anche l’attore Christian Kane. Conosciuto principalmente per aver preso parte nella serie spin-off di Buffy l'ammazzavampiri, interpreterà il ruolo di Leo Webb, un cacciatore di demoni amico di Dean (Jensen Ackles).

Voi come avete trovato il video e cosa vi aspettate da questa ultima stagione? Fatecelo sapere nei commenti.