Supernatural: diamo uno sguardo a una scena tagliata dell'episodio 300

In occasione dell’uscita della quattordicesima stagione di Supernatural in DVD e Blu-ray, è stata pubblicata una scena tagliata da uno degli episodi più discussi della serie, il numero 300: Lebanon.

La clip è stata concessa in esclusiva a Comicbook.com e potete vederla seguendo il link della fonte in calce all’articolo. In quell’episodio abbiamo assistito al ritorno di John Winchester (Jeffrey Dean Morgan) a diversi anni di distanza dalla sua ultima apparizione nello show, ma la protagonista del video inedito è sua moglie Mary (Samantha Smith). La donna riceve una terribile notizia riguardante il furto di Baby, la Chevrolet Impala appartenuta al marito.

Supernatural si appresta a tornare con la quindicesima stagione, che sarà anche quella conclusiva. Le avventure dei fratelli Winchester saranno caratterizzate da addii dolorosi, stando alle parole dello showrunner Andrew Dabb. L’autore ha anche spiegato che Sam e Dean affronteranno una crisi esistenziale dopo aver scoperto di essere stati manipolati da Dio per tutto questo tempo.



I nuovi episodi arriveranno a partire dal 10 ottobre su The CW. Per celebrare la conclusione di una serie così longeva, è stato anche annunciato che verrà pubblicato un libro di ricette dedicato allo show. Non si conosce ancora, però, la data d’uscita di questo volume.