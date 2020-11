Supernatural, due easter eggs dell'episodio finale potrebbero farvi commuovere

Dopo 15 stagioni Supernatural è giunto alla sua conclusione, i fan hanno sicuramente emozioni contrastanti riguardo al chiacchieratissimo episodio finale. Qualche appassionato più attento però, tra una critica e l'altra, ha scovato due easter eggs in omaggio alla serie che potrebbero farvi scendere una lacrima.

Certo, lo sappiamo, è davvero difficile (se non impossibile) accontentare tutti quando uno show di lunga data come questo volge al termine, ma questo finale sembra un'occasione persa. Oltretutto c’è stato anche un po' di dissenso dietro le quinte.



Quando Jensen Ackles ha saputo il destino del suo personaggio, ha ammesso di sentirsi "a disagio" per l'intera faccenda. Il creatore di Supernatural Eric Kripke da allora ha cercato di rassicurare i fan dicendo che avrebbero "odiato" il suo finale originale, che si sarebbe appoggiato molto di più sulle origini horror dello spettacolo e quello realizzato è il miglior finale possibile secondo Kripke.

Tuttavia, c'è qualcosa di piuttosto ammirevole nel modo in cui Supernatural ha terminato la sua corsa, premiando i fan di lunga data con un finale "vecchia scuola", come dice lo showrunner Andrew Dabb.



Una volta risolta tutta la faccenda di "Dio", Dean e Sam ripresero da dove avevano interrotto, tornando a una vita normale di caccia ai mostri. Ciò, fino a quando Dean è stato ferito a morte. Dopo la sua morte, Dean è finito in una nuova versione del paradiso in cui i propri cari possono vivere insieme per sempre.

Nel frattempo, Sam ha vissuto la sua vita al massimo, chiamando suo figlio Dean prima di morire di vecchiaia. Nella morte, Sam si è finalmente riunito a suo fratello, molti anni dopo la morte di Dean, ed è in queste scene finali che Supernatural chiude il cerchio.



Mentre i Winchester si allontanano con la loro amata Impala, il ponte che attraversano è lo stesso, o almeno, molto simile a quello che hanno attraversato nel primo episodio. Non è nemmeno l'unico richiamo al 2005.



L'utente di Twitter BbqAny ha notato che i ragazzi Winchester indossano quasi gli stessi identici abiti che indossavano nel pilot, rendendo omaggio all'inizio del loro viaggio insieme. Non solo questo dettaglio è gratificante per i fan, ma questa particolare decisione sul guardaroba ha senso anche nel contesto della storia. Dopotutto, l'idea di Sam del paradiso è semplicemente essere in viaggio con Dean, quindi ovviamente tornerebbero dove tutto è iniziato.



Ed è per questo che l'Impala porta ancora una volta la sua targa originale, KAZ 2Y5. Nella seconda stagione, la targa dello stato del Kansas è stata sostituita con una dell'Ohio che riportava CNK 80Q3. Ma qui, la targa originale è stata restaurata in un cenno alla primissima stagione di Supernatural.



Avevate notato questi easter eggs quando avete guardato la puntata? Questo finale inoltre potrebbe aver compromesso futuri possibili spin-off o film, voi che ne pensate?