Supernatural, Emily Swallow sul ritorno di Amara nella stagione finale

Mentre prosegue la programmazione della quindicesima e ultima stagione di Supernatural, Emily Swallow ha parlato con Digital Spy del suo ritorno nei panni di Amara.

Il personaggio è apparso nel secondo episodio della stagione finale, con Chuck che ha chiesto il suo aiuto: nonostante i due avessero provato a fare pace sul finale della stagione 11, però, Amara ha rifiutato la richiesta del fratello.

"Sono stata contenta quando mi hanno chiamato per dirmi che mi volevano nella storyline, perché ho amato tutto quello che ho dovuto fare nella stagione 11 e ho amato far parte di quella famiglia, e sapevo che c'era ancora molto da esplorare" ha detto la Swallow. "Non credo che per qualcuno Chuck e Amara abbiano risolto tutti i problemi con un bel lieto fine. Penso che lei non si fidi di lui. Nella mia testa, hanno cercato di risolvere questi problemi e provato a conviverci per un po'. Ma alla fine, come vediamo, Chuck torna allo suo egocentrismo e prova a usare gli altri a suo vantaggio."

L'attrice ha poi aggiunto: "Gioca a fare l'innocente e il ferito, ma penso che Amara lo veda per come è realmente. Secondo me lei non è consapevole dei problemi che gli sta causando, che il motivo per cui non viene esplorata più a fondo in quell'episodio."

Pur non rivelando se Amara tornerà o no per il finalissimo di Supernatural, l'attrice ha ribadito che secondo lei ha ancora molto da dire: "Credo che abbiamo bisogno di vederla ancora."

Supernatural tornerà in onda il 5 dicembre con l'episodio intitolato 'Last Call', mentre il series finale debutterà negli Stati Uniti il 18 maggio 2020. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle nostre considerazioni su Supernatural 15x01 e alle aspettative sulla fine di Supernatural.