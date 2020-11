Supernatural: ecco gli episodi che hanno rivoluzionato la serie

Supernatural sta per giungere alla sua definitiva conclusione con la sua quindicesima stagione ma, molti sono gli episodi che nel corso degli anni hanno rivoluzionato la serie creata da Erik Kripke. Riscopriamo insieme quelli più iconici.

Il primo episodio che inseriamo in questa particolare lista è In My Time of Dying, l'ouverture della seconda stagione che ha sconvolto tutti con l'accordo fatto da John con il demone dagli occhi gialli per salvare la vita di Dean. Nelle battute conclusive di questa stessa stagione, il pubblico ha dovuto fare i conti poi con l'eliminazione del principale villain che è stato fatto fuori in All Hell Breaks Loose. A partire dalla quarta stagione, con l'episodio Lazarus Rising, viene introdotto il personaggio di Castiel e si inizia a far strada l'idea che i fratelli Winchester abbiano un destino già scritto dall'alto. In the Begging poi Sam e Dean scoprono che il demone dagli occhi gialli era stato portato nelle loro vite da un patto fatto dalla madre per salvare la vita di John.

Tra gli episodi più iconici e rivoluzionari non possiamo poi non citare Swan Song, l'episodio conclusivo della quinta stagione che ha definitivamente concluso una parte della storyline dei fratelli Winchester dando il via a nuove avventure. In Do You Believe in Miracles della nona stagione, Dean è diventato lui stesso un demone anche se, questa trasformazione non è durata a lungo. Nonostante i molti sospetti, i fan hanno scoperto solo nell'undicesima stagione con assoluta certezza che in realtà Chuck altri non è che Dio. In All Along the Watchtower della stagione 12 abbiamo poi avuto la significativa aggiunta di Jack, il figlio mezzo angelo e mezzo umano di Lucifero che ha movimentato ulteriormente la serie. Infine tra gli episodi più significativi di Supernatural non possiamo non citare Despair, il terzultimo episodio della quindicesima stagione in cui abbiamo assistito alla scomparsa di tutti i cari di Sam, Dean e Castiel.

Come riferito da Jered Padalecki, l'ultimo episodio di Supernatural sarà veramente commovente, e in attesa di scoprire cosa accadrà, gustatevi il trailer del finale della quindicesima stagione di Supernatural.