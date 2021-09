Supernatural e quell'episodio di cattivo gusto che alcuni fan odiano

Supernatural si è ormai conclusa da diversi anni, tuttavia continua a riscuotere ancora un notevole successo di pubblico che a poco a poco prova a recuperare l'amatissima serie. Nonostante ciò, gli spettatori non hanno potuto non notare alcuni episodi molto controversi e fortemente criticabili.

Infatti mentre Supernatural ha avuto molti episodi divertenti, c'è stato un tentativo forzato di far ridere che i fan non hanno apprezzato minimamente. L'episodio della settima stagione "È ora di sposarsi" non ritrae esattamente lo stupro, ma sicuramente ci si è avvicinato.

Becky, infatti, ha usato una pozione d'amore simile a una droga proprio per drogare Sam e convincerla a sposarla. In tutta la scena non c'è alcuna parte in cui il protagonista dà il consenso e nonostante ciò l'intero episodio è stato mostrato come se tutto fosse uno scherzo, anche quando Becky dice di essere sconvolta dal fatto che non siano riusciti a consumare il matrimonio.

Il tono spensierato dello stupro non è stato assolutamente apprezzato dalla maggior parte degli spettatori e l'intero episodio è stato posto sotto i riflettori non certo per i suoi aspetti positivi. Come se non bastasse, Becky si presenta come una fangirl di Sam e a un certo punto inizia anche dire che tutte le fangirl drogherebbero Sam Winchester pur di stare con lui. Una dichiarazione senza senso e alquanto grave che ha reso l'episodio uno dei più controversi dell'intero show.

In chiusura vi lasciamo con 5 curiosità su Supernatural che forse non conoscete. Se, invece, al posto di scoprire cose nuove volete ricordare i bei momenti della serie, ci pensiamo noi con i nostri 5 episodi più indimenticabili di Supernatural.