Supernatural, ecco quali sono gli errori più gravi di tutta la serie

Nelle sue quindici stagioni, come capita a tutte le serie così longeve, Supernatural ha avuto dei naturali alti e bassi, pur rimanendo sempre su standard molto elevati, come dimostra l'affetto del pubblico. Anche i fan più affezionati, però, non hanno potuto fare a meno di notare, con un certo disappunto, alcuni clamorosi errori.

Se Supernatural ci ha regalato dei momenti immortali, nel nostro video, disponibile sul nostro canale YouTube e all'interno della notizia, proviamo a raccontare anche gli aspetti meno riusciti della serie.

Iniziamo da alcuni finali di stagione: quello della nona, e soprattutto quello della dodicesima stagione, con l'improvvisa morte di Castiel, per molti fan sono stati inutilmente scioccanti. Anche il finale dell'ultima stagione di Supernatural, comunque riuscito, ha diviso il pubblico per la decisione di far morire Dean in modo permanente, specialmente alla luce del lieto fine dell'episodio precedente.

Alcune domande, poi sono rimaste senza risposta, come per esempio quella sul destino di Adam.

Altri personaggi, invece, hanno avuto dei finali ingiusti: Ellen, Jo, Benny e altri hanno avuto un tragico quanto immeritato epilogo. Errore ripetuto con la stagione finale, che ha riportato in vita tanti volti noti, ma senza dar loro il lieto fine sperato dai fan, che comunque aspettano l'arrivo della serie prequel di Supernatural.

Altra dinamica che non ha funzionato a dovere in Supernatural è la trasformazione di Dean in un leader, nella settima stagione, rovinando un po' il rapporto con Sam e Castiel.

Infine, il fattore comicità, un po' stonata per una serie come Supernatural, che nasce come horror: per alcuni i momenti comici sono fin troppi, e hanno progressivamente sostituito la paura che lo show avrebbe dovuto incutere negli spettatori.