Supernatural: gli esilaranti auguri di Jensen Ackles e Jared Padalecki a Misha Collins

Di certo avrete notato che molti post condivisi dal cast di Supernatural sono accompagnati dall'hashtag "SPN Family", ad indicare il legame, quai fraterno, che si è instaurato sul set dopo 15 anni di lavoro fianco a fianco. Oggi è il compleanno di Misha Collins e per l'occasione Jensen Ackles e Jared Padalecki gli hannno fatto un augurio speciale.

Il video, che è stato pubblicato poche ore fa sul profilo Instagram di Collins, è stato girato interamente sul set di Supernatural 15, che ha da poco ripreso i lavori, e vista l'assenza del festeggiato i fratelli Winchester hanno pensato di omaggiarlo con un sosia davvero ben riuscito.

"Oggi non ero sul set, ma alcune delle persone a me più care erano lì con un mio sosia", ha scritto Collins a commento del post, che troverete in calce. Il video mostra il cast e molti membri della troupe di tecnici intenti a cantare tanti auguri al festeggiato, che oggi ha spento 46 candeline, e oltre al "sosia" chiaramente ironico non è mancata una parodia di Collins, il cui personaggio Castiel ha un timbro di voce estremamente basso.

Intanto, tra uno scherzo e l'altro, la longeva serie The CW si avvia al finale definitivo e l'intera produzione si sta impegnando più che mai per terminare le riprese degli ultimi episodi di Supernatural 15, in onda tra pochissime settimane.