Supernatural: la famosa Impala doveva avere molti più gadget

Tra i personaggi presenti in tutte e 15 stagioni della serie incentrata sui fratelli Winchester troviamo anche la famosa macchina, che i due hanno affettuosamente rinominato "Baby". Così mentre si avvicina il finale di Supernatural, Eric Kripke ci svela qualche curiosità sulla celebre Impala.

Rispondendo alla domanda di un utente di Reddit, il creatore della serie TV con protagonista Sam e Dean spiega: "Nell'episodio pilota avevamo pensato di aggiungere dei gadget tipo James Bond al cruscotto dell'Impala, per farle sparare oggetti o olio e sale. Penso che abbiamo addirittura girato qualche scena. Per fortuna abbiamo capito che era una cosa stupida".

La macchina non ha quindi nessun gadget particolare, servendo ai due personaggi come semplice mezzo di trasporto. Alla fine gli unici oggetti per cacciare i mostri sono le armi che vengono lasciate nel portabagagli dell'auto. Ammettiamo comunque che sarebbe stato molto divertente vedere come avrebbero reagito i demoni di fronte ad una macchina che spara sale, magari sulle note di Wayward Son.

La quindicesima stagione della serie andrà in onda a partire dal 10 ottobre, se volete conoscere i motivi che hanno portato alla decisione di concludere le avventure dei due protagonisti dovete leggere questa intervista a Jensen Ackles sul finale di Supernatural.