Supernatural: i fan dovranno dire addio a due personaggi

Il promo della seconda puntata di Supernatural 15 ha anticipato le numerose sfide che i due fratelli cacciatori di demoni dovranno affrontare, ma i prossimi episodi dello show riservano ancora delle sorprese. Attenzione nella notizia saranno presenti degli spoiler della stagione conclusiva delle avventure dei fratelli Winchester.

Nel corso della puntata intitolata "The Rupture" due preziosi alleati di Sam e Dean hanno perso la vita: stiamo parlando di Arthur Ketch e di Rowena MacLeod. Il personaggio interpretato da David Haydn-Jones si trovava in ospedale dopo aver tentato, e fallito, di assassinare Belphagor, improvvisamente vede di fronte a lui un furioso Ardat. Arthur prova a difendersi usando una lama angelica, ma senza successo. Davanti al tradimento dell'ex Man of Letters, Ardat decide di ucciderlo, strappandogli il cuore dal corpo.

La strega Rowena invece si è sacrificata per bloccare il rituale di Belphagor, che gli avrebbe permesso di ricevere al suo interno tutte le anime presenti all'Inferno, cosa che lo avrebbe fatto diventare un essere onnipotente. Castiel riesce a sconfiggere il demone, ma a fermare le anime infernali dal raggiungere la Terra ci pensa la madre di Crowley, che si sacrifica, chiedendo a Sam, con cui ha legato più di tutti, di ucciderla, fermando così il rituale.

La stagione si è aperta con due morti importanti, ora i fan temono per il destino dei loro personaggi preferiti. Mentre aspettiamo di conoscere l'esito della lotta tra i Winchester e Dio vi lasciamo con le nostre prime impressioni di Supernatural 15.