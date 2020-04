Supernatural: Felicia Day ed Emily Swallow ritornano come prossime guest star

Dopo la discussione sul finale di Supernatural 15, l'emittente televisiva The CW ha deciso di condividere alcune immagini scattate sul set degli episodi della stagione conclusiva dello show, che ci mostrano il ritorno di alcune guest star.

Trovate le foto seguendo il link alla fonte della notizia, le sei immagini hanno per protagonisti non solo i due fratelli Winchester, ma anche due attrici già apparse in diverse puntate della serie ideata da Eric Kripke: stiamo parlando di Felicia Day e Emily Swallow, Charlie e Amara saranno in prima linea nel cercare di aiutare Sam e Dean a sconfiggere Dio, conosciuto nel mondo di Supernatural come Chuck. Le immagini ci mostrano anche la puntata 14, che lo showrunner Andrew Dabb commenta così: "La puntata dopo la pausa sarà un meta episodio molto divertente, in cui vedremo Sam e Dean celebrare ogni tipo di festa, intaglieranno zucche di Halloween, mangeranno tacchini e festeggeranno dei compleanni".

La produzione ha fatto anche sapere che i lavori sul finale dello show erano appena iniziati, per questo i fan dovranno attendere ancora diverse settimane prima di poter vedere la conclusione della longeva serie. Infine vi lasciamo con questa intervista al cast di Supernatural, in cui svelano alcuni retroscena sulla nascita dello show.