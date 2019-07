Supernatural, il finale concluderà degnamente la storia dei Fratelli Winchester

Per i fan di Supernatural, i mesi che andranno da ottobre a maggio saranno i più duri, perché dovranno dire addio alla loro serie preferita. Ma il cast e la crew promettono un finale degno dei quindici anni dello show.

Durante l'edizione appena terminata del Comic-Con di San Diego si è svolto anche l'ultimo panel della serie tv targata The CW, Supernatural. Cast e crew dello show arrivato alla sua quindicesima e ultima stagione hanno voluto salutare i fan nella celebre Hall H, emozionando i presenti ed emozionandosi a loro volta.

Nel corso della kermesse, i protagonisti e i produttori hanno detto la loro sul finale della serie, e hanno raccontato le loro reazioni al momento della lettura del copione.

"Io ho sempre voluto che la serie finisse con la morte di Sam e Dean" confessa Jared Padalecki, l'interprete di Sam "Dico sempre che vorrei qualcosa alla Butch e Sundance, e la gente inizia a urlarmi contro e a tirarmi roba addosso!". E continua elaborando: "Credo che questo sia il mio modo di dire che vorrei che riuscissero a trovare pace. E credo che con il finale che abbiamo realizzato, Sam e Dean troveranno una sorta di pace. Che sia da morti o da vivi, che Amara riesca a impossessarsi del corpo di Sam, o qualunque sia la situazione, credo che troveranno comunque pace, soprattutto rispetto all'inizio della stagione".

Per Jensen Ackles/Dean Winchester però, è stato un processo più graduale e difficoltoso quello che lo ha portato ad accettare la fine della storia: "Quando eravamo nella stanza [dove hanno discusso del finale] e l'idea per il finale è venuta fuori, tutti l'hanno accettata di buon grado. La mia reazione, però, è stata più un 'OK, OK'. Ci ho pensato su per una settimana, e poi ho capito che sono troppo coinvolto, troppo emotivo al riguardo. Sono troppo vicino a questo personaggio. Vedere una qualsiasi cosa che vi porti un senso di finalità, era troppo difficile da digerire. Ho parlato con un po' di persone e ottenuto un po' di chiarezza cercando di vederla da una prospettiva diversa. Ora sono giunto alla conclusione che sarà davvero un bel finale. Sarà soddisfacente".

Ma cosa ne pensa il creatore dello show, Eric Kripke?

"In realtà gli abbiamo raccontato il finale, e diciamo che gli piace" ma a quanto pare il produttore esecutivo Robert Singer e il co-showrunner Andrew Dabb dovevano ancora parlarne estensivamente a cena con Kripke, al momento dell'intervista.



Ma alla fine dei giochi, la giuria più complicata e incorruttibile da affrontare sarà una e una sola: i fan.

"Non vuoi che le persone rimangano con un senso di vuoto. Non vuoi che nel dire addio allo show si sentano pieni di cinismo" spiega Dabb "Questo non vuol dire che ci sarà per forza un happy ending con tutti che si danno il cinque, ma che il viaggio ha avuto davvero significato, ed è arrivato a un punto in cui ognuno possa dire che ne è valsa la pena".

La quindicesima e ultima stagione di Supernatural debutterà sul network americano The CW giovedì 10 ottobre 2019.