Supernatural, il finale di serie potrebbe aver compromesso possibili spin-off o film

Anche Supernatural è arrivato alla sua fine, sconvolgendo i fan di tutto il mondo con un episodio finale controverso, e visto il modo in cui la serie è finita, quanto è plausibile che possano esserci film o spinoff in futuro?

All'inizio di questo autunno Jensen Ackles ha scherzato sul fatto che la serie che si è conclusa dopo quindici stagioni, potrebbe essere resuscitata per una miniserie su HBO Max tra qualche anno, visto che The CW si è detta non interessata a spin-off della serie.

Dopo quindici anni come Dean Winchester, Ackles ha detto che è pronto a tornare nel personaggio prima o poi. Jared Padalecki, che ha interpretato il fratello Sam ha dichiarato le stesse cose. Ma il finale di serie potrebbe aver stravolto ogni progetto futuro.



Nell'episodio della scorsa notte, Sam e Dean sono andati a caccia. Dopo aver incontrato una banda di vampiri, la coppia è finita in una brutale rissa e, nei momenti finali del combattimento, Dean si è ritrovato pugnalato alla schiena. Ha avuto una scena finale commovente con Sam ed è morto pacificamente.



Come la gente ha da tempo sottolineato, l'idea che Sam e Dean siano morti in realtà non impedisce ai produttori di riportarli indietro per fare un'altra storia. I due (e quasi tutti gli altri personaggi dello show) sono morti abbastanza volte per renderlo abbastanza chiaro.



Ciò che potrebbe renderlo un po' più complicato è quello che è successo a Sam. Nella seconda metà dell'episodio, abbiamo visto Dean acclimatarsi alla vita in paradiso, diverso e più idilliaco di quello che abbiamo visto prima, mentre Sam ha vissuto il resto dei suoi giorni, sposato, ha avuto un figlio che è diventato anche lui un cacciatore, e alla fine è morto vecchio, unendosi a Dean e dirigendosi su per la collina per vedere i loro genitori.



Implicito nel finale di Sam sembra essere il fatto che non rivedrà mai più Dean, il che è un po' straziante ma rende anche più difficile far apparire Dean in una storia tre anni dopo senza "rompere" la linea temporale del finale.