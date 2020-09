Supernatural, i fratelli Winchester parlano del finale di stagione: 'Sarà emozionante'

Sembrava impossibile e invece, la quindicesima ed ultima stagione di Supernatural sta per volgere al termine. Nonostante il season finale sia stato a lungo rimandato a causa della pandemia, a breve dovremmo salutare per sempre i nostri amati fratelli Winchester interpretati da Jared Padalecki and Jensen Ackless.

I due, che sono stati di recente intervistati da Digital Spy, hanno rivelato quali sono le loro sensazione per questo momento tanto particolare. Senza fare spoiler espliciti hanno comunque ammesso che l'ultimo episodio di Supernatural ci riserverà tante emozioni e anche qualche lacrima.

"Quando ho letto questi ultimi due episodi, è stato emozionante", ha affermato Ackles. "Ho letto 327 episodi di Supernatural e ci sono stati pochissimi passaggi nel corso della serie che mi hanno emozionato così tanto. Sto cercando di essere il più distaccato possibile. Lo sto guardando da un punto di vista molto pratico, ma con entrambe queste ultime due sceneggiature, mi sono emozionato molto solo leggendole. Dovrò scavare in profondità quando gireremo la fine. Devo fare quello che fa Dean e respingere tutte quelle emozioni ".

Padalecki che sui social aveva già trollato i fan sul finale di Supernatural ha aggiunto: "È stato triste leggere la sceneggiatura del finale, ma non perché sia ​​triste per la storia quanto piuttosto perchè dovrò dire addio ad un pezzo fondamentale della mia vita. In un modo o nell'altro,dovrò dire addio a questi personaggi. Considero Sam Winchester un amico, quindi l'idea di salutarlo in qualsiasi modo, forma o misura - sia che sia vivo o morto o qualsiasi altra via di mezzo - è dura. Ma non potrei essere più felice di così per il finale. Sento che rende giustizia ai personaggi e anche a tutti i fan della serie".

Nonostante la tristezza per la fine di Supernatural, i due attori hanno già in cantiere nuovi progetti lavorativi. Jensen Ackles interpreterà Soldier Boy in The Boys mentre Jared Padalecki prenderà parte al reboot di Walker Texas Ranger.