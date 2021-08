Supernatural, quanto ha guadagnato il cast? Tutti i cachet

Supernatural è uno show televisivo dark fantasy molto popolare creato da Eric Kripke. La serie è andata in onda per 15 stagioni, nonostante l'interruzione a causa della pandemia di COVID-19. Ecco i dettagli sul patrimonio netto del cast dello spettacolo.

Jensen Ackles interpreta il personaggio di Dean Winchester nello spettacolo, che è il protagonista maschile della serie dark fantasy. L'attore è stato anche visto in spettacoli popolari come Smallville, Dark Angel e Days of Our Lives. Secondo eng.amomama.com, il patrimonio netto di Jensen Ackles è di 14 milioni di dollari. Secondo quanto riferito, l'attore veniva pagato 175 mila dollari per ogni episodio di Supernatural.

Jared Padalecki interpreta Sam Winchester nello show, che è il secondo protagonista maschile dello spettacolo. È apparso in molti spettacoli e film popolari come Una mamma per amica, Hosue of Wax, Friday the 13th e New York Minute. Secondo Celebritynetworth.com, il patrimonio netto di Jared Padalecki è di 13 milioni di dollari. Secondo quanto riferito, ha guadagnato 125 mila dollari per episodio.

Alexander Calvert ha interpretato il personaggio di Jack Kine noto anche come Belphegor nello spettacolo. È apparso in molti altri spettacoli e film come Arrow, The Package, Good Boys e The Edge of Seventeen. Secondo trencelebsnow.com, il patrimonio netto dell'attore è compreso tra 1 milione di dollari e 5 milioni di dollari.

Misha Collins interpreta il personaggio di Castiel nello spettacolo. L'attore è apparso in vari film come Girl, Interrupted, Karla e Over Her Dead Body. Secondo Celebritynetworth.com, il patrimonio netto dell'attore è di 2 milioni di dollari. Il suo guadagno in Supernatural è stato di circa 20 mila dollari per episodio.

La serie prequel di Supernatual, intitolata The Winchesters, si concentrerà sui genitori dei due protagonisti della serie principale: John e Mary, apparsi occasionalmente anche in Supernatural con le sembianze di Jeffrey Dean Morgan e Samantha Smith. Padalecki, comunque, non è riuscito a nascondere la delusione per non essere stato incluso nel prequel di Supernatural annunciato da Ackles.