Supernatural: Guai in arrivo per i protagonisti nel trailer delle puntate finali

Dopo aver visto le prime foto inedite dal set di Supernatural, i fan della longeva serie TV sono ansiosi di scoprire come si concluderanno le vicende dei fratelli Winchester. Nel frattempo The CW ha condiviso un nuovo trailer dedicato alle puntate finali.

In calce alla notizia potete vedere il filmato pubblicato dal canale YouTube di The CW, che ci mostra la parte conclusiva dello show andato in onda per la prima volta nel 2005 e nato da un'idea di Eric Kripke. La pandemia di Coronavirus ha interrotto la messa in onda delle puntate, la stagione infatti si sarebbe dovuta concludere a maggio, ma dopo la chiusura dei set in Canada, la produzione ha deciso di rinviare i lavori sulle puntate finali.

Scopriremo così come si concluderà il lungo viaggio dei fratelli Sam e Dean, impegnati nella loro lotta contro Dio e gli altri esseri sopranaturali. I numerosi fan dovranno aspettare il prossimo giovedì 8 ottobre, quando verranno mandati in onda i sette episodi rimasti della quindicesima stagione. Se cercate altre indiscrezioni sulle puntate inedite vi segnaliamo questo filmato girato sul set di Supernatural 15, mentre nei giorni scorsi i fan hanno assistito ai festeggiamenti per il compleanno di un protagonista della serie: ci riferiamo a Misha Collins, conosciuto dagli appassionati come Castiel.