Supernatural, guardate una scena estesa eliminata con Dean e Sam Winchester!

Nella clip di una scena estesa di Supernatural appena pubblicata online, Sam e Dean Winchester ricordano i propri cari defunti. La sequenza sarebbe dovuta essere contenuta nel penultimo episodio dell'ultima stagione dello show con Jared Padalecki e Jensen Ackles. La produzione ha optato per una scena molto più sbrigativa.

Nella serie si vedono Sam e Dean che alzano i calici di birra ed esclamano:"A tutti quelli che abbiamo perso lungo la strada".

Tuttavia nel video incluso in Supernatural: The Complete Series, cofanetto disponibile negli USA dal 25 maggio sia nella versione DVD sia in quella Blu-ray, i Winchester si soffermano su alcuni personaggi scomparsi nella serie. Nel frattempo, se non avete ancora visto l'ultima stagione, ecco quali erano le nostre aspettative sulla stagione 15 di Supernatural.



Il ricordo dei fratelli nella clip passa per Jack, Cas, la madre dei fratelli, Adam (il fratellastro), Kelly, Bobby, John. Su TVLine è disponibile la scena in questione.

I fan potranno usufruire anche di un box che proporrà le avventure finali dei Winchester e un dvd con 2 ore di materiale bonus (incluso Supernatural: The Long Road Home), speciale di 2 ore dedicato interamente alla serie.

Per quanto riguarda i fan più accaniti, si potrà acquistare il cofanetto Supernatural: La serie completa, alla cifra di circa 370 dollari (in Blu-ray), con tutti i 327 episodi, contenuti extra (164 minuti) e un libro di 68 pagine.



Scoprite i motivi della conclusione di Supernatural, una delle serie più acclamate dagli spettatori del piccolo schermo nell'ultimo decennio.