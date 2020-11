Supernatural, un importante ritorno nel nuovo episodio dell'ultima serie

The CW ha pubblicato alcune foto dell'episodio 18 della quindicesima e ultima stagione di Supernatural, intitolato Despair. Quando mancano ormai solo tre puntate alla conclusione del longevo show, una delle immagini anticipa il ritorno di un personaggio importante, che farà sicuramente piacere ai fan.

Si tratta di Charlie Bradbury, interpretata da Felicia Day. L'immagine si può vedere anche in calce alla notizia.

Felicia Day, classe 1979, è già apparsa in otto episodi di Supernatural, a cavallo tra il 2012 e il 2018. L'attrice è stata nel cast anche di serie del calibro di Buffy L'Ammazzavampiri, Doctor House, Eureka e The Magicians.

Il nuovo episodio, scritto da Robert Berens e diretto da Richard Speight Jr, andrà in onda negli Stati Uniti giovedì 5 novembre. Se nell'episodio precedente Billie (Lisa Berry) ha rivelato il suo piano, che potrebbe mettere in pericolo la stessa Charlie, la sinossi ufficiale di Despair recita: "Con il piano in piena attività, Sam (Jared Padalecki), Dean (Jensen Ackles), Castiel (Misha Collins) e Jack (Alexander Calvert) combattono per il bene dell'obiettivo comune".

Il pubblico, intanto, comincia a fare i conti con l'idea della fine di Supernatural. Anche per i protagonisti non è stato facile concludere la produzione, tanto che Misha Collins ha raccontato di aver pianto sul set dopo le sue ultime riprese. In ogni caso, il finale promette di essere fantastico, ed è in assoluto l'episodio preferito di Jared Padalecki.