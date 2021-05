Supernatural e l'importanza della famiglia: è il tema principale della stagione 15

In una nuova anteprima esclusiva di ETOnline per l'uscita in DVD della quindicesima stagione di Supernatural, gli attori Jared Padalecki e Jensen Ackles, insieme al produttore esecutivo Andrew Dabb, hanno spiegato l'importanza della famiglia per i Winchester.

"Sam e Dean sono due ragazzi che cercano sempre una famiglia", ha spiegato Dabb. "Sam e Dean provengono da una famiglia molto disfunzionale. Il loro padre ha subito questa grande tragedia sconvolgente, e ha trascorso il resto della sua vita cercando di vendicarsi, e sfortunatamente Sam e Dean sono passati in ​​secondo piano per lui."

La featurette, che trovate in calce all'articolo nella sezione 'fonte', sarà solo una dei tanti contenuti speciali del cofanetto celebrativo della serie, che includerà anche tantissime scene eliminate: il cofanetto sarà disponibile nelle versioni Blu-ray e DVD e arriverà sei mesi dopo la fine dell'iconica e amata serie televisiva, che tra le altre cose sarà celebrata anche dall'uscita di un libro illustrato di Supernatural.

I cofanetti di Supernatural: stagione 15 completa e di Supernatural: la serie completa saranno disponibili in Blu-ray e DVD dal 25 maggio. La serie, girata nella Columbia Britannica, racconta le vicende dei fratelli Sam e Dean Winchester, interpretati rispettivamente da Jared Padalecki e Jensen Ackles, due famosi cacciatori di demoni e altre figure del paranormale.

