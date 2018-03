Supernatural incontra Scooby-Doo nel trailer dell'episodio crossover

ScoobyNatural , questo è il titolo scelto per un episodio speciale in onda il prossimo 29 marzo sul canale statunitense The CW. La sedicesima puntata in questione sarà un crossover tra lo show televisivo Supernatural con i fratelli Sam e Dean Winchester e la serie animatacon il gruppo al completo della “Misteri e affini”.

Numerose sono state le citazioni nel serial ideato da Eric Kripke, in onda ormai da ben tredici stagioni, sugli animati corrispettivi indagatori del mistero che prendono il nome di Shaggy, Scooby-Doo, Fred, Daphne e Velma. L’idea di dar vita a questo crossover tra due prodotti di spicco dello stesso genere è stata annunciata ormai un anno fa e a giudicare dalle prime sequenze del trailer rilasciato online sembra che i due show riusciranno ad amalgamare bene la loro alchimia in una storia che sarà certamente ricordata per il coraggio che questa sfida rappresenta.



Oltre al nuovo mistero da risolvere nel corso della trama e alla passione conosciuta di Dean per Scooby-Doo, sarà interessante notare come il duo Winchester cercherà di uscire da questo mondo animato per far rientro a casa, tenendo in considerazione anche l’interesse sentimentale che Dean mostrerà nei riguardi di Daphne e che potrebbe far venire più di un ripensamento sul ritorno alla propria realtà. Riusciranno Dean (Jensen Ackles) e Sam (Jared Padalecki) ad uscire dal televisore magico che li ha risucchiati nel mondo animato di Scooby-Doo?

ScoobyNatural verrà trasmesso negli Stati Uniti su The CW il 29 marzo.