Supernatural: inizia il lavoro sulla stagione finale

L'annuncio del finale di Supernatural ha colto di sorpresa tutti gli appassionati delle avventure dei fratelli Winchester. Nonostante fosse iniziata nel 2005, i fan volevano nuove stagioni per approfondire il mondo creato da Eric Kripke, ma la volontà degli attori di non deludere le aspettative ha portato all'annuncio della conclusione della serie.

Stando al post presente sull'account ufficiale di Instagram di Jensen Ackles, la troupe è pronta a girare la puntata numero 1 della nuova stagione. Ricordiamo che sarà proprio l'interprete di Dean a dirigere il primo episodio di Supernatural 15, che nel post scherza dicendo che il selfie è stato fatto in occasione di un location scouting, oppure di fronte ad un semaforo rosso. Non è la prima volta che l'attore si siede dietro alla macchina da presa, avendo già diretto cinque episodi dello show.

Se volete sapere di più sui motivi che hanno portato alla decisione di non continuare con la serie, vi presentiamo un'intervista a Jensen Ackles e Misha Collins sul finale di Supernatural.

La data di uscita della stagione quindici di Supernatural è fissata per il 10 ottobre, con i fan in trepidazione per scoprire come si concluderà la lunga storia di Sam e Dean Winchester.

