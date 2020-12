Supernatural, Jansen Ackles e Jared Padalecki nel video della reunion del cast

A meno di un mese dalla messa in onda del gran finale di Supernatural, i protagonisti della serie hanno partecipato ad una reunion virtuale organizzata dalla politica e attivista Stacey Abrams per promuovere il diritto al voto.

Tra gli ospiti erano presenti Jesen Ackles (Dean Winchester), Jared Padalecki (Sam Winchester), Misha Collins (Castiel) e Felicia Day (Charlie Bradbury). All'inizio della tramissione, di cui potete trovare il video all'interno dell'articolo, la Abrams ha rivelato agli attori di essere una grande fan della serie The CW. "Sto aspettando di guardare gli ultimi tre episodi, perciò niente spoiler per favore", ha scherzato.

I membri del cast sono rimasti colpiti quando la Abrams ha spiegato che Supernatural le è stata di grande ispirazione per affrontare le sue battaglia sociali, e la Day ha ricordato un loro vecchio incontro al Dragon Con: "Sono davvero felice di rivederti, e grazie per tutto quello stai facendo. Sei una luca di cui abbiamo bisogno in questo mondo."

Padalecki ha aggiunto: "Penso che questo faccia parte di ciò che ti ha condotto a Supernatural, il fatto che tutti abbiano una voce, che siano angeli o demoni. Tutti possono esprimere la loro opinione, quindi penso che sia importante non in ignorare chi non ci riesce."

