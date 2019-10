Supernatural: Jared Padalecki arrestato per ubriachezza molesta e aggressione

Secondo quanto riportato da TMZ, nelle prime ore di domenica Jared Padalecki è stato arrestato ad Austin, in Texas, con due accuse di aggressione e una di ubriachezza molesta.

Stando ad un testimone oculare che ha assistito alla scena fuori dal locale Stereotype, la star di Supernatural avrebbe "colpito in faccia un barista" dopo aver litigato anche con il manager del locale. Un amico lo avrebbe poi accompagno fuori nel tentativo di calmarlo. Nel filmato diffuso da TMZ si vede l'attore mentre entra nella macchina della polizia del posto.

La cauzione di Padalecki è stata fissata a $15.000, ovvero $5.000 per accusa. Al momento non è ancora chiaro se l'attore sia stato rilasciato, anche perché i suoi rappresentanti non hanno voluto commentare l'accaduto.

Celebre per il ruolo di Sam Winchester in Supernatural la cui stagione finale tornerà il 7 novembre con il quarto episodio, Padalecki è stato scelto per interpretare il protagonista del reboot di Walker Texas Ranger targato The CW. L'attore erediterà dunque lo storico ruolo di Chuck Norris in una nuova incarnazione del personaggio.