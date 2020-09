Supernatural, anche Jared Padalecki avrà la sua Impala: 'Un regalo della produzione'

Una settimana fa si sono concluse le riprese di Supernatural e dopo quindici stagioni la serie si avvia ormai al capolinea. Nei giorni scorsi Jensen Ackles aveva raccontato di essere riuscito, dopo anni di tentativi, a strappare alla produzione il permesso di portare a casa la Impala, l'auto dei fratelli Winchester nello show.

Oltre che all'interprete di Dean, lo stesso privilegio è stato concesso a Jared Padalecki, che in Supernatural interpreta suo fratello Sam. Lo ha rivelato egli stesso nel corso del podcast Inside of You di Michael Rosenbaum.

"Abbiamo entrambi una macchina. Sì, abbiamo entrambi una macchina" ha raccontato Padalecki. "Non era in nessuno dei nostri contratti. È stato un regalo da parte loro."

L'attore ha poi raccontato la sua passione per le auto. "La cosa divertente è che in realtà sono io il tizio delle macchine, anche se nello show è più Dean Winchester. La mia prima auto in assoluto è stata una Camaro del '69. Ce l'ho ancora. Ho anche una Mustang del '66. Jensen aveva una Broncos e roba del genere, ma sono io il tizio delle macchine."

Jared Padalecki, quindi, si rende perfettamente conto del valore del regalo ricevuto da Warner Bros. "È stato fenomenale, probabilmente avrebbero potuto vendere le auto a un milione di dollari al pezzo, dico una cifra a caso. Quelle auto sono molto costose e Peter Roth, dirigente Warner, ci ha detto più o meno: Grazie mille ragazzi, per il lavoro svolto meravigliosamente per tutto questo tempo. Ci piacerebbe che prendeste queste."

Per Jared Padalecki e Jensen Ackles, dopo la conclusione di Supernatural, sarà la fine di un'amicizia durata 15 anni.