Supernatural, Jared Padalecki: 'L'episodio finale è il mio preferito di sempre'

La definitiva conclusione di Supernatural è ormai sempre più vicina e Jared Padalecki che aveva già sottolineato quanto il finale sarebbe stato commovente ha anche dichiarato che non c'è nessun episodio che abbia amato quanto l'ultimo.

Insomma, secondo Sam Winchester, il miglior episodio nei quindici anni della serie è il finale di stagione: "Non potrei essere più soddisfatto di come è andata a finire", e in seguito ha aggiunto in risposta a una domanda: "Il finale della serie è il mio episodio preferito di tutti i tempi".

Più diplomatico invece Jensen Akless, l'interprete di Dean Winchester che ha detto: "È un modo fantastico per concludere lo spettacolo. Più ci pensavo, più rimuginavo su tutte le diverse possibilità, su tutto ciò che sarebbe potuto accadere, e forse cosa dovrebbe accadere".

Siamo certi che in qualunque modo andranno le cose, i fan di Supernatural saranno molto grati ai due interpreti per questo straordinario viaggio. Intanto i due attori sono già alle prese con due nuovi progetti. Jensen Ackles prenderà parte a The Boys 3 nel ruolo di Soldier Boy mentre, Jared parteciperà al reboot di Walker Texas Ranger nel ruolo che era stato di Chuck Norris.

