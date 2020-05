Supernatural, Jared Padalecki: l'esilarante video dal set dell'ultima stagione

Dopo il rinvio delle prossime puntate di Supernatural, i fan della serie incentrata sui fratelli Winchester sono ansiosi di scoprire come si concluderà la storia dei due protagonisti. Nel frattempo l'interprete di Sam ha condiviso un video divertente.

Nel filmato, intitolato "Free Beer?" e che trovate in calce alla notizia, assistiamo ad una scena in cui Dean, personaggio con il volto di Jensen Ackles, cerca di bere una birra. A quanto pare qualcosa sembra andare storto e il protagonista dello show decide di riprovarci in un'altro momento, mentre viene preso in giro dai colleghi Misha Collins e Jared Padalecki. Nel canale YouTube linkato in fondo alla notizia sono presenti numerosi altri video registrati durante le riprese della quindicesima stagione.

Gli appassionati della serie nata dalla mente di Eric Kripke, potranno consolarsi così dopo la decisione del network di mandare in onda le rimanenti puntate a partire dal prossimo autunno, a causa dell'emergenza Coronavirus che ha sospeso i lavori sugli ultimi due episodi dello show. Scopriremo così quale sarà la fine del viaggio dei due fratelli cacciatori di demoni, iniziato nel 2005 sul canale di The CW.

Nel frattempo se cercate altre informazioni sulla stagione conclusiva vi segnaliamo questa notizia sulle prossime guest star di Supernatural.