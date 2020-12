Supernatural: Jared Padalecki mostra ai fan come si lavora da casa

Dopo quindici stagioni, i numerosi fan dello show di The CW hanno finalmente visto il finale di Supernatural. Nel frattempo l'interprete di Sam Winchester ha condiviso su Instagram una sua foto che lo ritrae mentre lavora.

La pandemia di Coronavirus ha costretto molte persone a lavorare da casa, con tutti i benefici e gli svantaggi che ne conseguono. In calce alla notizia potete trovare l'immagine condivisa da Jared Padalecki sul suo profilo di Instagram, che lo ritrae mentre legge il copione della sua prossima serie TV, ma nel frattempo sua figlia decide di decorarlo con gli addobbi per la festa del ringraziamento. Insieme alla foto possiamo leggere questo breve commento: "Lavorando da casa", il suo post ha riscosso un notevole successo, ricevendo in poco tempo oltre 700 mila Mi Piace e più di quattro mila commenti.

Il prossimo impegno di Jared Padalecki sarà quello di interpretare il protagonista del reboot di "Walker, Texas Ranger", intitolata semplicemente "Walker", che ci racconterà la storia del celebre personaggio, ritornato ad Austin dopo due anni di indagini sotto copertura. Una volta tornato nella sua città natale dovrà fare i conti con le sue figlie, cercando di riallacciare il loro rapporto mentre si trova ad affrontare vari casi e ad indagare sulla morte della moglie. Per concludere la notizia vi segnaliamo questa intervista a Misha Collins di Supernatural.