Supernatural, Jared Padalecki parla del suo arresto nel 2019: 'Non ho più bevuto alcool'

In attesa di goderci il quattordicesimo episodio della quindicesima e ultima stagione di Supernatural, durante una recente comparsata al podcast Inside of You con Michael Rosenbaum, l'amatissimo Jared Padalecki si è aperto su qualche dettagli esclusivo sul suo ormai noto arresto per ubriachezza molesta del 2019.

Per chi se lo fosse perso, nell'ottobre dello scorso anno l'interprete di Sam Winchester è stato arrestato ad Austin, Texas, per ubriachezza molesta e anche per aggressione ai due manager del locale dove si era fermato a bere. Padalecki ha voluto parlare di quel triste giorno, della confusione che provò e della sensazione di "umiliazione" derivata dalla bruttissima esperienza.



L'attore ha ammesso "di aver sottovalutato la quantità di alcool ingerito a stomaco vuoto quella sera, così come gli effetti più devastanti di quello che immaginasse". Ci tiene a precisare "che non si tratta di una scusa", anche se ricorda poco di quello che è successo e quel poco "lo sa grazie ai resoconti e ai rapporti della polizia".



Ma perché è successo tutto quel caos? A detta dell'attore "nel locale c'erano un paio di feste di addio al nubilato ed erano quasi tutti fan di Supernatural, a tal punto da insistere per offrire continuamente da bere". L'attore quindi ammette candidamente "di aver bevuto davvero troppo e non ricordare niente dell'accaduto dopo la sbronza", solo che quando i manager sono arrivato per trascinarlo fuori "si è sentito sotto attacco e ubriaco e senza raziocinio ha risposto con la violenza".



E conclude: "Non ho più bevuto da quel giorno. Nemmeno un goccio. Non è ciò che sono. Per me è stato anche molto difficile riguardare il video dell'arresto. Ho cambiato qualcosa nella mia vita, da allora".



Vi ricordiamo che il finale di Supernatural andrà in onda il prossimo 19 novembre.