Supernatural, Jared Padalecki racconta una memorabile cena con Luke Perry

15 anni di Supernatural hanno regalato tanti incredibili ricordi al cast dello show, come quando andarono a cena con Luke Perry e il cast di Riverdale.

C'è una tradizione in casa The CW, ed è legata a Supernatural, e in particolare al suo cast.

In qualità di serie più longeva dell'emittente, e di una delle più amate in assoluto dal suo pubblico, quando è tempo di dare il benvenuto a un nuovo show del network, tocca proprio agli attori di Supernatural fare gli onori di casa.

Mark Pedowitz, presidente e CEO di The CW, ha infatti dato vita a un evento ricorrente in tempo di upfront: una cena di gruppo dove i cast delle nuove serie tv possano interagire con Jensen, Jared e il resto della ciurma dei Winchester... E magari anche prendere appunti su come andare avanti per 15 gloriosi anni in serenità e armonia.

"È sempre così lusinghiero per noi" ammette Jared Padalecki a EW!, e racconta di quella volta in cui cenarono con il cast di Riverdale, assieme al compianto Luke Perry "Luke sedeva di fianco a me e a un certo punto mi ha detto 'Quello che voi ragazzi avete fatto, tutto quello che sentiamo sul vostro conto... È davvero bello poter essere associati con voi in un qualche modo'. E io ero lì, che volevo tirarmi un pizzicotto per esser certo di non stare sognando".

Le belle parole di Luke sono certamente un'ulteriore testimonianza dell'impatto che Supernatural ha avuto (e continuerà ad avere) fin dal suo debutto, nell'ormai lontano 2005.