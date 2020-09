Supernatural, Jared Padalecki sull'ultima stagione: 'Finirà un'amicizia durata 15 anni'

Nelle scorse ore è stato pubblicato un nuovo poster di Supernatural, serie TV di Eric Kripke che si concluderà dopo 15 stagioni. Nel frattempo l'attore Jared Padalecki ha discusso della stagione finale e del suo addio a Sam Winchester.

Dopo la stop a causa della pandemia di Coronavirus, la programmazione della parte conclusiva della storia di Supernatural riprenderà a partire dal prossimo 8 ottobre. L'interprete di Sam Winchester ha partecipato al podcast di Michael Rosenbaum intitolato "Inside of You", rivelando come si sente nel dover dire addio al suo personaggio: "Ecco cosa sto affrontando in questo momento, dire addio ad un amico che conosco da 15 anni. Non ho mai passato più di cinque mesi senza interpretare Sam Winchester, da quando avevo 22 anni. Adesso ne ho 38, con una moglie e tre figli e iniziano a vedersi i primi capelli grigi. Per una settimana ho pianto ogni giorno, a volte eravamo in una location e pensavo si ci sono già stato qui, mi ricordo di questo posto, e dicevo ok è l'ultima volta che saremo qui. Probabilmente non faremo mai più questa strada".

Continua poi: "L'ultima volta che Sam e Dean si vedranno sarà anche l'ultima scena che gireremo io e Jensen. Voglio bene a Sam è stato mio amico per 15 anni, quindi voglio fare le cose bene. Voglio essere sicuro che se mi scenderanno delle lacrime saranno di Sam e non di Jared". Non rimane che aspettare per scoprire come si concluderà la storia dei due fratelli, nel frattempo vi lasciamo con questa intervista allo showrunner di Supernatural.