Supernatural: Jared Padalecky vorrebbe sfidare Justin Bieber

Domenica scorsa tramite Twitter la pop star Justin Bieber ha invitato Tom Cruise a combattere con lui. L'interprete di Sam in Supernatural, Jared Padelecky, è intervenuto sfidando a sua volta il cantante.

Jared Padalecki, l'attore che interpreta Sam nella serie tv Supernaural, è intervenuto nel dibattito scatenatosi su Twitter dopo che il cantante Justin Bieber aveva lanciato un invito via social a Tom Cruise, scrivendo che avrebbe voluto sfidarlo in un combattimento, aggiungendo anche che se non si fosse fatto vivo sarebbe stato per paura.

Questo ovviamente ha scatenato l'ilarità del web che ha subito cominciato a commentare quanto Bieber sarebbe potuto durare davvero in uno scontro con la star del cinema nota per le sue interpretazioni in film d'azione, in cui non teme di mettersi in gioco direttamente anche adesso che non è più giovanissimo (su Eveyeye.it trovate i film che hanno reso famoso Tom Cruise).

Nella valanga di tweet che da domenica scorsa sono stati postati sull'argomento, uno di questi è quello appunto di Jared che ha scritto che non gli dispiacerebbe entrare nel ring insieme a Bieber, prendendo in prestito una maschera di Tom Cruise se qualcuno potesse prestargliela.