Supernatural: Jeffrey Dean Morgan commenta il ritorno nello show

Jeffrey Dean Morgan ha commentato il suo ritorno sul set di Supernatural, in occasione dell'episodio numero 300 della serie tv, ad oltre un decennio dall'abbandono dello show. Jeffrey Dean Morgan ha definito 'una bomba' tornare a recitare dopo tanto tempo in uno dei progetti che gli ha regalato maggior fama in tutta la sua carriera.

"Sono andato a Vancouver per andare a girare un ruolo che ho fatto 14 anni fa. Sono al loro episodio numero 300, ci credi?" ha detto Jeffrey Dean Morgan mentre era ospite come co-conduttore al Live with Kelly and Ryan.

Jeffrey Dean Morgan ha partecipato alla serie sin dalla sua prima stagione nel 2005, comparendo in 12 episodi. Ora ritorna nel ruolo di John Winchester, padre di Dean (Jensen Ackles) e Sam Winchester (Jared Padalecki).

La sua ultima apparizione nella serie rimane del 2007, quando lo spirito di Winchester scappò dall'Inferno per aiutare i suoi figli a sconfiggere il demone Azazel.

"Così 14 anni fa ho interpretato il padre di Sam e Dean, in quello show, i due ragazzi...quindi si, tornare indietro ed essere in grado di farlo con loro è stato uno spasso fantastico".

Il produttore esecutivo Andrew Dabb, parlò così a dicembre del ritorno di Jeffrey Dean Morgan in Supernatural:"Siamo incredibilmente eccitati all'idea di riavere Jeffrey per questo episodio importante, e penso che i fan apprezzeranno ciò che abbiamo programmato per il suo personaggio...e altre guest star".