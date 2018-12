Supernatural: Jeffrey Dean Morgan torna per l'episodio numero 300

Ad un decennio di distanza dall'uscita di scena in Supernatural, Jeffrey Dean Morgan tornerà nello show che lo ha visto tra i protagonisti dall'inizio della serie nel 2005, nei panni del padre di Dean e Sam, John Winchester. Morgan tornerà in occasione dell'episodio numero 300 dello show prodotto dalla Warner Bros. Television.

L'episodio in questione s'intitolerà Lebanon e sarà trasmesso su The CW il prossimo 7 febbraio. Sull'argomento è intervenuto Andrew Dabb, produttore esecutivo di Supernatural:"Siamo incredibilmente entusiasti di riavere Jeffrey sul set per questo importante episodio e penso che i fan ameranno quello che abbiamo progettato per il suo personaggio..e un altro paio di guest star a sorpresa".

Jeffrey Dean Morgan ha sempre aperto, nel corso degli anni, alla possibilità di tornare in Supernatural. Dall'apertura si è passati all'annuncio a marzo, con l'attore che al Walker Stalker Con di marzo aveva confermato:"John Winchester tornerà, è una promessa".

Per il momento non ci sono dettagli sulle modalità del ritorno di John Winchester. Jeffrey Dean Morgan si era espresso più volte sull'argomento:"Ne parliamo da tanto tempo e lo dico da anni, perché è Supernatural e puoi tornare indietro. Spero che ad un certo punto John torni in qualche modo. Penso che Sam e Dean abbiano bisogno di chiudere con questa persona e anche a John piacerebbe quest'opportunità".

I protagonisti di Supernatural sono Jared Padalecki nel ruolo di Sam Winchester e Jensen Ackles in quelli di Dean Winchester. La serie, girata a Vancouver, racconta le vicende di due fratelli cacciatori di demoni e altre figure paranormali.