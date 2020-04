Supernatural, Jensen Ackels: 'La pausa farà bene al finale di serie'

Le riprese di Superntural sono state interrotte a soli due episodi di distanza dal traguardo finale, ma Jensen Ackles è convinto che questa pausa forzata potrebbe permettere agli autori di lavorare ad un finale di serie ancora più soddisfacente.

"Ovviamente ci troviamo in una situazione orribile, ma il lato positivo è che ci dà l'opportunità di ricaricare le batterie" ha spiegato l'interprete di Dean a Entertainment Weekly. "Avevamo appena finito l'episodio 18, e leggendo lo script durante il primo giorno di riprese dell'episodio 19 ho pensato, 'Siamo alla fine di una maratona e vogliono farci sprintare per le ultime due miglia.' Credo che avremo l'occasione di lavorare agli ultimi due episodi e metterci tutti noi stessi. Questa pausa potrebbe giovare agli episodi."

La quindicesima e ultima stagione di Supernatural ha esordito lo scorso ottobre ed è andata in onda fino al 23 marzo, quando The CW ha dovuto modificare il palinsesto a causa dell'emergenza Coronavirus. Questo perché i vari dipartimenti degli effetti speciali non hanno potuto mettere mano agli episodi previsti per le settimane successive.

