Supernatural: Jensen Ackles fa gli auguri al 'fratello' Jared Padalecki dopo gli attriti

Jensen Ackles ha augurato un felice compleanno al collega e amico sul set Jared Padalecki per i suoi 38 anni, nonostante i recenti attriti. Dopo aver condiviso il set per ben quindici stagioni di Supernatural, infatti, Padalecki non è stato coinvolto nella produzione del prequel della serie prodotto dallo stesso Ackles causandogli delusione.

Pubblicando una foto del collega sui suoi profili social, Ackles ha quindi scritto il seguente messaggio: "Buon compleanno Jared Padalecki. Potrai anche essere vicino ai 40 anni ma riesci ancora a camminare sull'acqua, fratello. (Per la cronaca io sono affondato parecchio tempo fa)", riferendosi al fatto che Ackles i suoi 40 anni li ha già compiuti da tempo.

Gli attriti tra i due comunque sembrano essersi risolti, ma Padalecki non era riuscito a nascondere la delusione per non essere stato incluso nel prequel di Supernatural annunciato da Ackles qualche settimana fa. "Amico sono contento per te. Mi sarebbe piaciuto scoprirlo prima e in un modo diverso da Twitter. Sono entusiasta all'idea di guardarlo, ma deluso per il fatto che Sam Winchester non sia stato coinvolto in nessun modo".

I due comunque sono riusciti a chiarirsi per scongiurare ogni tipo di attrito: "Jensen Ackles ed io abbiamo fatto una lunga chiacchierata, come facciamo spesso, e siamo a posto. Lo show è nelle sue prime fasi di sviluppo con ancora parecchia strada davanti a sé. Abbiamo percorso tanta strada insieme e qualche volta quelle strade hanno degli ostacoli, ostacoli che non ci fermeranno. Una volta fratelli, sempre fratelli".

La serie prequel di Supernatual, intitolata The Winchesters, si concentrerà sui genitori dei due protagonisti della serie principale: John e Mary, apparsi occasionalmente anche in Supernatural con le sembianze di Jeffrey Dean Morgan e Samantha Smith.