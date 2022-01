Supernatural, Jensen Ackles: 'ecco perché non ho detto a Jared Padalecki del prequel'

Quando uno spin-off di Supernatural è stato annunciato, il rapporto tra Jensen Ackles e Jared Padalecki è stato sconvolto tanto quanto i fan della serie. Il secondo infatti non era a conoscenza dei piani di Ackles che ora ne spiega il curioso motivo.

Ackles sarà produttore esecutivo dello spin-off prequel di The CW e quello che sembrava un annuncio speciale è stato leggermente rovinato dal fatto che il suo co-protagonista Padalecki scrisse su Twitter che non era a conoscenza del progetto, mostrandosi molto deluso.



I due alla fine si sono chiariti ma i fan sono ancora curiosi di sapere come è stato possibile che Ackles avesse sviluppato il progetto senza parlargliene. Intervistato durante il podcast Inside of You con Michael Rosenbaum, ad Ackles è stato chiesto cosa fosse successo, rivelando che all'inizio non lo aveva detto al suo co-protagonista perché...non lo stava dicendo a nessuno.

"Sono estremamente superstizioso quando si tratta di alcune cose...e questo è probabilmente qualcosa che molti attori condividono: non parliamo di audizioni finché non abbiamo ottenuto il ruolo. È una regola non scritta, non parli fino a quando non è un affare fatto, fino a quando l'inchiostro non si asciuga. E questa è stata la mia prima avventura nella produzione e nella creazione di contenuti, e non volevo rovinarla, quindi ho taciuto. Solo le persone che dovevano sapere lo sapevano. Non stavo cercando di mantenerlo segreto per nessun altro scopo diverso dalla superstizione. Ma c’erano sicuramente persone a cui ero entusiasta di dirlo e Jared è il numero uno in quella lista.”



La star ha rivelato che si trovava sul set di The Boys nel momento in cui ha appreso l’ufficialità della notizia e ha avuto solo il tempo di fare una breve dichiarazione prima di tornare a girare la serie. Al ritorno dal set però ha trovato molte mail e sms di congratulazioni, compreso un messaggio di Padalecki.



"Ho ricevuto un lungo messaggio da Jared, ed era davvero deluso, e ricordo solo che il mio cuore è sprofondato. Con il senno di poi, avrei potuto evitarlo. Ma è successo, e l'abbiamo affrontato. E lui ed io, siamo fantastici e l'ha capito perfettamente. Ha capito ed era tipo 'Ah, probabilmente non avrei dovuto farlo.'"



Per quanto riguarda la serie prequel di Supernatural, Ackles ha rivelato di avere una sceneggiatura per il pilot pronta.