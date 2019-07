Supernatural: Jensen Ackles dice la sua sul finale della serie

La longeva serie con protagonisti Sam e Dean Winchester si appresta ad arrivare all'attesa conclusione. È stato confermato che non verranno prodotti spin-off di Supernatural, per cui il panel dedicato allo show durante il SDCC è stato particolarmente emozionante per i presenti.

Anche Jensen Ackles ha voluto commentare la notizia, spiegando come tutti sul set della serie siano molto commossi per la conclusione delle avventure dei due fratelli cacciatori di demoni, soprattutto dopo l'ultimo "primo giorno di riprese": "Certe persone iniziavano a chiedere quando finirà? E nelle nostre discussioni abbiamo sempre detto che avremmo voluto chiudere la serie prima che la gente si stufasse, prima che smettessero di fare questa domanda. Siamo molto contenti perché c'è ancora molta discussione attorno alla nostra serie, abbiamo ancora un gruppo di fan molto appassionati, abbiamo deciso di finirla adesso che lo show ha ancora i suoi pregi e crediamo di aver fatto la scelta giusta".

Nella prossima stagione i protagonisti dovranno affrontare l'apocalisse zombi scatenata da Chuck, incarnazione di Dio. Ecco i commenti sulle sfide che le nuove puntate portano con sé: "Non penso che abbiamo fatto pressioni su noi stessi, o sugli sceneggiatori, per scrivere delle puntate più ambiziose rispetto al passato. Abbiamo sempre puntato sulla qualità più che sulla quantità, se riusciamo a creare qualcosa di emozionante, siamo sicuri che i fan lo apprezzeranno molto di più rispetto ad un'esplosione o uno stunt in più".

L'attore interprete di Dean Winchester ha confermato che sarà alla regia di una puntata di Supernatural 15, serie che andrà in onda a partire dal 10 ottobre.