Supernatural: Jensen Ackles e Misha Collins sul finale della serie

Si tratta della fine di un'era per Jared Padalecki, Jensen Ackles e Misha Collins. Le star di Supernatural si stanno preparando a vivere l'ultima stagione dello show, la quindicesima. E l'annuncio arrivò proprio dai tre protagonisti, tramite un video di commiato su Instagram. Una chiusura sulla quale hanno riflettuto sia Ackles che Padalecki.

Jensen Ackles si è soffermato sulla decisione collettiva che ha portato alla decisione di concludere lo show:"Ne parlavamo da anni. Quando Mark Pedowitz ha accennato alla cosa abbiamo pensato 'è qualcosa che dovremmo affrontare e capire da soli'. Penso che io e Jared abbiamo sempre desiderato di non vedere lo show rimanere senza benzina. Volevo andarcene alla grande, volevamo andarcene mentre eravamo ancora in grado di offrire un prodotto di qualità, abbiamo parlato con molte persone, è stata sicuramente una decisione collettiva molto difficile da realizzare".



A marzo Ackles e Padalecki hanno pubblicato un video annunciando la fine della serie:"Abbiamo ancora venti episodi, immagino che tutto questo possa essere un dramma davvero emozionante per venti episodi, potrebbe essere un percorso di lutto e di addio ma spero che ci possano essere altri momenti surreali, in cui facciamo semplicemente qualcosa di completamente fuori di testa. Forse potremmo fare un episodio musicale appropriato o qualcosa del genere" ha rivelato Misha Collins.

"Penso che qualunque cosa accada, debbano esserci i fratelli insieme. Questo è stato il nucleo dello show sin dall'inizio" ha concluso l'attore.

Supernatural chiude con la quindicesima stagione e rimarrà comunque una delle serie più lunghe della storia della tv.

Nell'ultima stagione aveva fatto molto parlare il ritorno di Jeffrey Dean Morgan, interprete del padre dei fratelli Winchester.