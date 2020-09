Supernatural, Jensen Ackles sta già pensando ad un ritorno di Dean Winchester

Con Supernatural giunto ormai alla sua quindicesima e ultima stagione, Jensen Ackles ha già in programma un importante ruolo nella stagione 3 della serie Amazon The Boys. Tuttavia, in una recente intervista l'attore ha lasciato una porta spalancata per il suo ritorno nei panni di Dean Winchester.

"Oh sì. La nave è già salpata e questa è l'ultima stagione di Supernatural, e Jared ha già un'altro show in programma. Ma ho ancora qualche colpo in canna, gli renderemo giustizia", ha dichiarato l'attore durante una sua ospitata al podcast Inside Of You condotto dalla star di Smallville Michael Rosenbaum. "Ho sempre pensato alla possibilità di prendere il telefono cinque anni dopo e dire: 'Hey! Facciamo un piccolo accordo con un servizio streaming e riportiamoli indietro per sei episodi'".

Ackles ha poi confermato: "Sento che questo non sarà l'addio definitivo, almeno per il momento. Mi sembra di metterlo nell'armadio per un po', e poi lo risolveremo più avanti."

Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, lo ricordiamo, la stagione finale di Supernatural tornerà in onda il prossimo 8 ottobre con l'uscita dell'episodio 15x14 intitolato 'Last Holiday'. Mentre proseguono le riprese delle puntate finali, Ackles ha rivelato che una volta terminati i lavori si potrà portare a casa l'iconica Impala dei fratelli Winchester.