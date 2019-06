Supernatural: Jensen Ackles alla regia di un episodio della stagione finale della serie

Segnate sui calendari la giornata del 10 ottobre, annunciata come la data in cui andrà in onda la stagione 15 di Supernatural. L'attesissimo finale della longeva serie The CW si avvicina, con alcune sorprese alla regia.

In una recente intervista rilasciata a TVLines l'attore Jensen Ackles ha dichiarato che si siederà dietro la macchina da presa per la regia del quarto episodio di Supernatural.

Non è la prima volta che l'interprete di Dean Winchester si trova a dirigere una puntata della serie tv: la sua carriera da regista è iniziata nel 2010 con "Weekend at Bobby's", episodio andato in onda durante la sesta stagione dell'opera.

Per ora non abbiamo molte informazioni sul finale della serie dell'emittente The CW, ma dalle dichiarazioni rilasciate da Jared Padalecki, sappiamo che il rapporto tra i due fratelli Winchester continuerà ad essere il fulcro delle storie protagoniste dello show ideato da Eric Kripke.

Nonostante la prima puntata sia andata in onda nel 2005, molti fan vorrebbero nuove stagioni per poter continuare ad emozionarsi con le avventure di Dean e Sam, cacciatori di demoni e mostri infernali. Anche attori che interpretano importanti personaggi della serie come Misha Collins si sono commossi per la fine di Supernatural, dimostrando come lo show sia entrato a far parte delle vite di tutti quelli che ci hanno lavorato sopra.

Fateci sapere cosa ne pensate delle imprese dei fratelli Winchester e da quanto tempo seguite la longeva serie tv!