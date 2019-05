Supernatural, Jensen Ackles spera nel ritorno di un personaggio

Supernatural va verso la conclusione. La quindicesima stagione dello show sarà quella conclusiva e, a quanto pare, non sono soltanto i fan ad avere qualche desiderio da esprimere in vista delle ultime puntate.

Qualche membro del cast, infatti, ha rivelato di sperare fortemente nel ritorno di qualche personaggio. Ipotesi che prende piede dal momento in cui, nel finale della quattordicesima stagione, le porte del Paradiso e dell'Inferno sono state aperte permettendo a più di un'anima perduta di far ritorno sulla Terra.

Ciò apre quindi a vari possibili scenari. Ma quali sono i personaggi che gli attori protagonisti vorrebbero rincontrare un'ultima volta? Jensen Ackles, dal canto suo, non ha dubbi: darebbe qualunque cosa per rivedere Adam Milligan (Jake Abels), visto l'ultima volta imprigionato nella gabbia di Lucifero. "Il fatto che Dio abbia detto: 'Bene, aprite le porte dell'Inferno, aprite le porte del Paradiso, voi ragazzi risolvetela in qualche modo' ci concede davvero di fare ciò che vogliamo. Penso che questo ci conduca al possibile ritorno di un sacco di personaggi importanti. Questo è quello che spero" ha dichiarato l'attore.

Ad Ackles fa eco Jared Padalecki: "Darei qualsiasi cosa per rivedere Jake Abel, è un grandissimo amico, un grande attore ed un grande uomo. Farei qualunque cosa per lavorare di nuovo con lui" ha confessato.

Ackles aveva recentemente parlato del finale della serie con Misha Collins. La stessa Collins, durante l'MCM Comic-Con, si era mostrata piuttosto commossa per la fine dello show.