Supernatural: La versione spagnola ha modificato l'ultima scena tra due personaggi

Si continua a discutere del finale di Supernatural: questa volta gli appassionati delle avventure di Sam e Dean Winchester hanno notato un'importante differenza in una scena della versione in lingua spagnola dell'opera di The CW.

Si tratta dell'ultimo dialogo tra Dean e Castiel, che abbiamo potuto vedere nella puntata intitolata "Despair". Scopriamo così dei sentimenti che il personaggio interpretato da Misha Collins prova per il celebre cacciatore di mostri, ma come potete vedere nel tweet presente in calce alla notizia condiviso da @_Supernatural, la reazione di Dean è molto diversa rispetto alla versione originale: la risposta del fratello maggiore dei Winchester è infatti "Non farlo Cas", mentre in spagnolo Dean risponde alle parole di Castiel con un "Ti amo anche io".

Non sappiamo i motivi che hanno portato i responsabili a cambiare questo importante dialogo, nel frattempo i numerosi fan della longeva serie prodotta da The CW hanno iniziato a discutere riguardo questa differenza, esprimendo le loro preferenze per una o l'altra versione dell'ultimo saluto tra i due. Rimaniamo in attesa di scoprire la data di uscita italiana della quindicesima e quattordicesima stagione, nel frattempo ecco il commento di Eric Kripke al finale di Supernatural, inoltre gli appassionati hanno trovato alcuni easter egg nella puntata finale.